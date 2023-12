Juventus-Roma 1-0, le pagelle: Rabiot decisivo, Bremer insuperabile. Prezioso Vlahovic

di Fabrizio Ponciroli

La sfida Juventus-Roma si conclude con la vittoria dei bianconeri per 1-0. Decide una rete di Rabiot.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6

Graziato da Cristante e Dybala. Per il resto svolge il suo compito senza sbavature. Sempre attento con i piedi.

GATTI 6

Si fa sentire fisicamente. In difesa è attento, soprattutto quando c'è da schermare Lukaku. Nel giro di palla non è sempre velocissimo.

BREMER 7

Vince spesso il duello diretto con Lukaku. Sulle palle alte è insormontabile. Il rinnovo di contratto l'ha esaltato ancor di più. Attento.

DANILO 6

Qualche appoggio sbagliato di troppo. Un suo errato rinvio di testa, offre una chance a Dybala. La leadership è indiscutibile. Nella ripresa è più incisivo.

WEAH 6

Non spinge molto, quasi avesse il timore di rischiare la giocata. Dovrebbe osare di più. In difesa non si fa mai sorprendere.

MCKENNIE 6,5

Tanta quantità e anche qualità. Quando cerca il fondo, è pericoloso per la difesa giallorossa. Abile nei raddoppi, moto perpetuo. Sfiora il 2-0 nel finale.

LOCATELLI 6,5

Ottima personalità.

RABIOT 7

Primo tempo in cui si vede pochissimo. Poi, ad inizio ripresa, è glaciale davanti a Rui Patricio nell'occasione che sblocca il punteggio. Decisivo.

KOSTIC 6

Silenziato, a parte la bellissima stoccata che N'Dicka salva sulla linea di porta. I suoi proverbiali cross si vedono con il contagocce (30' st Iling-Junior 5,5: qualche scelta sbagliata di troppo).

VLAHOVIC 7

Determinato, quasi adrenalinico. Si danna l'anima per trovare la via del gol. Ci va vicino, costruendosi un paio di palle gol importanti. L'assist per Rabiot è incantevole e lo premia di tutti gli sforzi (30' st Milik 6: dà una mano).

YILDIZ 6,5

Un paio di giocate di altissimo livello tecnico a conferma del suo talento cristallino. Duello con Mancini continuo, non si arrende mai (21' st Chiesa 6,5: si accende in un'occasione e arriva una palla gol non sfruttata da McKennie. Segna pure ma in fuorigioco).

ALLEGRI 6,5

La difesa continua ad essere regale. Squadra corta e concentrata, proprio come desidera. Tre punti di grande importanza.

