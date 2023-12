Juventus-Napoli 1-0, le pagelle: bomber Gatti, Szczesny miracoloso. Kvara spaesato

di Fabrizio Ponciroli

La sfida Juventus-Napoli si conclude con la vittoria dei bianconeri per 1-0. Decide una rete di Gatti.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 7

Compie un autentico miracolo sulla conclusione a colpo sicuro di Di Lorenzo. Combina un errore grossolano su un facile rinvio ma, per sua fortuna, l'azione è viziata da fuorigioco. Speciale.

GATTI 7,5

Ruvido ma anche deciso. Non concede nulla a chiunque cerchi di metterlo in crisi. Si fa sentire anche con la voce. Ovviamente, il gol lo rende l'eroe di serata. Decisivo.

BREMER 6,5

Nei duelli corpo a corpo esce quasi sempre vincitore. Un solo errore, quando decide di alzarsi troppo, lasciando un'occasione colossale, in contropiede, a Kvara.

DANILO 7

Ritorno da leader. Allegri lo rimanda in campo dal primo minuto e il brasiliano torna a fare quello che sa far meglio: giocare con enorme efficacia. Unico.

CAMBIASO 7

Spinge molto sulla sua fascia di competenza e non ha paura di affrontare, faccia a faccia, Kvara. Suo l'assist che vale il gol di Gatti. Promosso (47' st Rugani sv).

MCKENNIE 6,5

Tanta quantità. In mezzo al campo dà una grossa mano. Bravo anche nei raddoppi. Si sacrifica per il bene della squadra (47' st Iling-Junior sv).

LOCATELLI 6,5

Magari non sarà molto spettacolare nelle giocate ma porta tanto ordine nella manovra bianconera. Un buon rientro.

RABIOT 6,5

Va ad intermittenza ma, quando si accende, sceglie sempre la giocata giusta da fare. Sfortunato negli inserimenti.

KOSTIC 6

Meno brillante del solito. Cross poco precisi e anche, fisicamente, non al top. In difesa ha un bel da fare con Politano e Di Lorenzo ma se la cava (37' st Alex Sandro sv).

CHIESA 7

Due fiammate da fuoriclasse assoluto. Trova Vlahovic da solo in mezzo all'area di rigore ma il serbo non ne approfitta a dovere. Impreciso al tiro (37' st Kean sv).

VLAHOVIC 6

Ottima prova a livello tecnico ma pesa molto il poco cinismo nella super occasione avuta nel primo tempo. L'approccio è comunque quelllo giusto. Esce per infortunio (25' st Milik 6: fa respirare la squadra con qualche buon controllo).

ALLEGRI 7

Altra prova importante. Il rientro di Danilo porta ancor più sicurezze.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

MERET 5,5

Natan lo salva sulla conclusione di Vlahovic. Per il resto non è particolarmente impegnato. Sul gol di Gatti resta impassibile sulla linea di porta sul cross di Cambiaso.

DI LORENZO 6

Difende con attenzione e sa anche come rendersi pericoloso in attacco. Szczesny gli nega un gol praticamente già fatto. Insostituibile.

RRAHMANI 5,5

Molto attento in ogni situazione, soprattutto nelle ripartenze bianconere. Forse sul gol di Gatti non è particolarmente reattivo.

JUAN JESUS 5,5

Attento ogni volta che Vlahovic lo punta. L'esperienza lo aiuta nei momenti più caotici della partita. Sul gol si fa sorprendere.

NATAN 6

Un paio di interventi un po' rischiosi. Per il resto fa il suo dovere in maniera diligente. Decisivo su tiro, a colpo sicuro, di Vlahovic nel primo tempo (27' st Zanoli 5,5: non trova spazi).

ANGUISSA 6

Non molla di un centimetro e dà tutto quello che ha. Fisicamente non si fa impensierire da nessuno. Nella ripresa ha meno ritmo.

LOBOTKA 6

Molto ben schermato dai bianconeri, cerca di fare di tutto per dare una mano. Ci riesce a tratti. Pallone incollato ai piedi (42' st Cajuste sv).

ZIELINSKI 5,5

Corre molto ma non è molto efficace. Non trova mai lo spazio per cercare la conclusione in maniera pericolosa (20' st Elmas 5,5: ben schermato, non incide).

POLITANO 6

Parte alla grande, seminando il panico nella difesa bianconera. L'unico problema è la mancanza di precisione quando calcia verso la porta avversaria. Esce stremato fisicamente (27' st Raspadori 5: non entra in partita).

OSIMHEN 6

Combatte su ogni pallone con la solita, enorme, cattiveria agonistica. Confeziona un assist al bacio per il compagno Kvara che il georgiano si divora malamente.

KVARATSKHELIA 5

Si divora un gol clamoroso, da solo davanti a Szczesny. L'errore lo condiziona per il resto della partita. Spaesato (42' st Simeone sv).

MAZZARRI 6

Buona prova del suo Napoli. Pesa l'errore di Kvara. Una sconfitta che brucia molto per come è arrivata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Dicembre 2023, 22:46

