Ritiro per vincere, questo il progetto della Juventus in vista di questa ventinovesima giornata di Serie A contro il Genoa. Nello scorso fine settimana, il Milan ha conquistato il secondo posto superando proprio i bianconeri che nelle ultime giornate hanno perso diversi punti per strada vincendo una sola volta in sette partite. Anche i rossoblù hanno avuto un cammino simile a quello di Vlahovic e compagni nelle ultime gare e occupano la dodicesima posizione con 33 punti. Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Marzo 2024, 12:56



