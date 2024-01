Juventus-Frosinone 4-0, pagelle: ciclone Milik. In semifinale contro la Lazio

di Timothy Ormezzano

La Juventus batte 4-0 il Frosinone nei quarti di finale di Coppa Italia e si qualifica alla semifinale, dove incontrerà la Lazio. Protagonista Arek Milik, autore di una tripletta. I gol, nel primo tempo all'11 su rigore e poi al 38', nel secondo tempo ancora il polacco a segno al 3'. Al 16' a segno Yildiz.

PAGELLE JUVE

PERIN 6 A parte qualche problema iniziale nella costruzione dal basso, il portiere di coppa respinge i pochi assalti del Frosinone.

GATTI 6 Ha poco da fare in trincea, così prova qualche assalto alle linee nemiche.

BREMER 7 Allegri aveva chiesto alla retroguardia di alzare le difese immunitarie. Il brasiliano esegue gli ordini, prendendosi il reparto sulle spalle. Gigantesco.

DANILO 6,5 Dietro sbaglia poco o nulla. In più si trasforma spesso in una fionda per innescare gli attaccanti.

WEAH 6 Cerca di bissare l'eurogol segnato negli ottavi contro la Salernitana, ma Cerofolini disinnesca la sua bomba. Per il resto, svolge il compitino (26' st Cambiaso 6,5: tenta uno sparo dalla distanza).

MCKENNIE 7,5 Avvio rivedibile. Poi si trasforma in una specie di Pirlo, inventando due assist (per Milik e Yildiz) di rara bellezza.

LOCATELLI 6,5 Ammonito nelle prime fasi del match, gioca con il freno a mano tirato. Un voto in più per l'assist per il 3-0 di Milik, dopo aver scippato la palla a Mazzitelli (17' st Nicolussi Caviglia 6: timbra il cartellino).

MIRETTI 7 Conquista il rigore trasformato da Milik per l'1-0. Mezzala di raccordo, tra le linee è sempre più pericoloso (17' st Iling-Junior 6: si adatta bene al ruolo di mezzala).

KOSTIC 6 Riscatta la prova horror contro la Salernitana, strappando una sufficienza piena con una prestazione generosa.

MILIK 8 Ritrovato il gol (su rigore) dopo più di tre mesi di astinenza, non lascia ma raddoppia e poi triplica con una facilità disarmante.

YILDIZ 7 Dopo un'ora anonima, rivela tutta la sua classe segnando un altro eurogol al Frosinone, già bucato in campionato alla sua prima volta da titolare (33' st Nonge: sv).

ALL. ALLEGRI 7,5 La panchina numero 400 in bianconero viene festeggiata con la quinta vittoria consecutiva che vale il pass per le semifinali. In campionato vince di corto muso, in Coppa Italia mostra il faccione.

Juventus-Frosinone 4-0 (2-0)

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (26' st Cambiaso), McKennie, Locatelli (17' st Nicolussi), Miretti (17' st Iling-Junior), Kostic; Yildiz (33' st Nonge), Milik (17' st Vlahovic) (1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 12 Alex Sandro, 24 Rugani, 50 Hasa). All. Allegri.

Frosinone (3-4-2-1): Cerofolini; Okoli, Romagnoli, Lusuardi; Lirola (34' st Bonifazi), Brescianini, Mazzitelli (15' st Barrenechea), Garritano; Ibrahimovic (1' st Soule), Harroui (15' st Gelli); Kaio Jorge (34' st Cheddira) (1 Frattali, 80 Turati, 10 Caso, 12 Reinier, 17 Kvernadze, 24 Bourabia, 29 Ghedjemis). All. Di Francesco.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Reti: nel pt 10' rig. e 38' Milik; nel st 3' Milik, 16' Yildiz.

Angoli: 5-3 per la Juventus. Recupero: 1' e 3'. Ammoniti: Locatelli, Kostic, Gatti per gioco falloso Spettatori: 37.490 (incasso non comunicato).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Gennaio 2024, 23:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA