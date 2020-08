Juve, Andrea Pirlo è il nuovo allenatore: prende il posto di Sarri

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Agosto 2020, 20:43

Andrea Pirlocampione del Mondo amatissimo dai tifosi (in bianconero ha vinto 4 scudetti dal 2011 al 2015) che la società aveva già in casa, avendogli affidato la guida tecnica dell'Under 23, è il nuovo allenatore della Juve. Prende il posto di Sarri, esonerato dopo l'eliminazione in Champions League.«si basa sulla convinzione che abbia le carte in regola per guidare, fin dal suo esordio sulla panchina, una rosa esperta e di talento per inseguire nuovi successi». Lo sostiene il club bianconero che con l'ex centrocampista ha sottoscritto un biennale.