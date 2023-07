Italia U19 campione d'Europa: battuto il Portogallo 1-0 in finale, decide il gol di Kayode

C'è un'Italia che brilla in Europa: è quella della nazionale U19 di Bollini che ha vinto gli Europei di categoria battendo in finale 1-0 il Portogallo. Decisivo il gol di Kayode (di proprietà della Fiorentina) al 19' del primo tempo su assist di Hasa. Bravissimi gli azzurrini a trovare la rete del vantaggio nel primo tempo e poi a difendersi ordinatamente per lunghi tratti della partita, senza mai soffrire veramente nei primi 45' e solo in qualche occasione nella ripresa e soprattutto a dieci secondi dalla fine.

Una bella notizia anche per Roberto Mancini che dalle giovanili della nazionale potrà pescare nelle prossime convocazioni. E quindi Missori, passato dalla Roma al Sassuolo, ma anche i cugini Lorenzo e Alessandro Dellavalle (uno gioca nella Juve e uno nel Torino), Pisilli della Roma, Vignato e Francesco Pio Esposito, di proprietà dell'Inter.

Venti anni fa l'unica vittoria azzurra nella competzione. L'Europeo Under 19 (la Under 19 è la quarta rappresentativa nazionale) è stato istituito dalla UEFA nella stagione 2001-02, come evoluzione dello stesso torneo svolto dal 1982 per le Nazionali Under 18.

