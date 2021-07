Italia campione d'Europa, Mancini: «Ragazzi meravigliosi, felici per tutti gli italiani»

L'Italia è campione d'Europa. Una gioia che la Nazionale non viveva dal 1968 e che è ben visibile negli occhi di Roberto Mancini, il commissario tecnico azzurro, che ha preso una squadra che non aveva agguantato le qualificazioni ai Mondiali del 2018, ed è riuscito a salire sul tetto più alto del vecchio continente.

«Siamo stati bravi, siamo andati in difficoltà, ma poi abbiamo dominato la partita», ha detto Mancini dopo il fischio finale. «Siamo contenti di questo, di quello che è successo e spero che in Italia festeggino per le strade. Siamo felici di aver creduto in questa squadra. I ragazzi sono stati meravigliosi», ha poi concluso emozionato il ct della Nazionale.

Mancini poi a Sky Sport ha detto: «Era una cosa impossibile anche da pensare, i ragazzi sono stati straordinari, non ho parole, un gruppo meraviglioso. Questa partita per come si era messa era difficilissima ma l'abbiamo dominata, dispiace per gli inglesi. La squadra è cresciuta tantissimo, siamo felicissimi per tutti gli italiani». E ha aggiunto: «Quella Sampdoria andava oltre, fummo sfortunati allora, oggi si è chiuso un cerchio».

