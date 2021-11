Nazionale, Calabria lascia il ritiro: problemi al polpaccio

Problemi al polpaccio per Calabria. L'esterno lascia il ritiro della Nazionale e salterà dunque la sfida contro l'Irlanda del Nord. Anche Bastoni ha dovuto abbandonare i compagni azzurri e non potrà partecipare alla sfida decisivia di lunedì. Ieri è arrivata la convocazione per Gian Marco Ferrari. Il difensore del Sassuolo ha esordito in Nazionale lo scorso 28 maggio a Cagliari, realizzando anche un gol nell’amichevole pre Europeo con San Marino.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Novembre 2021, 13:58

