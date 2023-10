Inter-Roma 1-0, le pagelle: Thuram incontenibile, Acerbi cancella Lukaku. Cristante ci prova

di Alessio Agnelli

L'Inter batte la Roma 1-0 a San Siro con un gol di Thuram: le pagelle nerazzurre

PAGELLE INTER

SOMMER 6,5 Una sola parata, ma da campionissimo su un'incornata di Cristante, neutralizzata in volo. Prima e dopo, spettatore non pagante.

PAVARD 6,5 Spegne in fretta El Shaarawy, si concede anche un anticipo sontuoso e strappa-boato su Lukaku. Sostituito per il giallo rimediato. (1’ st Darmian 6: esperienza alla causa)

ACERBI 7 Vince il primo duello aereo con Lukaku, poi è una sentenza con l’ex compagno, di testa, di fisico e in anticipo. A referto anche un quasi assist per Thuram.

BASTONI 6 Ogni tanto su Lukaku, spesso ad incrociare i guantoni con Cristante, a cui concede una sola occasione di testa. Giusto il giallo speso su El Shaarawy.

DUMFRIES 6,5 Baricentro altissimo e spinta costante, come i traversoni e gli inserimenti alla causa. Fa ammattire Zalewski, ci prova fino all’ultimo. (40’ st De Vrij sv)

BARELLA 6 Dentro dopo il pit-stop di Champions. L’avvio è elettrico e in pressione costante, il prosieguo meno incisivo e nel vivo del gioco.

CALHANOGLU 6,5 Fa tremare la traversa pronti, via. Poi un paio di palloni teleguidati da corner e da calcio da fermo, un giallo e il cambio per non correre rischi. (31’ st Asllani sv)

MKHITARYAN 6,5 Un’ora di quantità e qualità, finché regge. Ispirato in imbucata (una al bacio per Dimarco), arcigno in interdizione. (31’ st Frattesi sv)

DIMARCO 6,5 Come Dumfries, altissimo e pronto a rombare in fascia. L’assist giusto lo confeziona a 10 minuti dal termine per Thuram. (38’ st Carlos Augusto 6,5: una traversa di destro)

THURAM 7,5 A tratti incontenibile, porta a spasso la difesa giallorossa dal 1° al 90°. Ci prova da solo, in combinazione con Lautaro e Dumfries (riflesso miracoloso di Rui Patricio). Poi trova il varco giusto e il 5° centro stagionale, 4° in A. Davanti a Lukaku.

LAUTARO 6 Tanto impegno, poche occasioni. Ha il grande merito di giocare con e per la squadra, si sacrifica lasciando la scena a Thuram.

INZAGHI 6,5 Si riprende la vetta della classifica ceduta per una notte a Madama. Con la Roma di Mou la sblocca solo alla fine, ma la prestazione è monstre per gioco ed occasioni (19 tiri, 3 nello specchio) create.

PAGELLE ROMA

RUI PATRICIO 6,5 E’ una di quelle serate in cui bisogna mettere il casco.

MANCINI 6,5 Thuram parte da furia e lui si becca subito un giallo per proteste che lo riporta alla calma. Passa il resto della serata a coprire (bene) le spalle di Kristensen

LLORENTE 6 Tutto perfetto, fino a 10’ dalla fine quando si fa sorprendere da Thuram. Un vero peccato perché il resto era stato egregio

NDICKA 6 Mantiene i nervi adeguati nonostante il clima rovente. E’ quasi sempre bravo a recuperare il terreno e a metterci la faccia

KRISTENSEN 5 In fase di spinta è nullo, come tutti però. Qualche pallone di ripartenza lo spreca comunque e nella ripresa peggiora concedendo tre cross a Dimarco, il terzo è fatale. Scelta rivedibile

BOVE 6,5 Si incolla a Barella, e viceversa. Dimostra maturità e lucidità cercando di allungare una Roma guardinga (84’ Aouar 5,5: sbaglia tutto)

PAREDES 5,5 Gli girano intorno a velocità impressionante, prova a prendere le targhe ma ha evidenti difficoltà. Qualche graffio sui parastinchi avversari lo lascia comunque. (89’ Azmoun sv)

CRISTANTE 6,5 In pressing su Bastoni, anzi in pressing su tutto ciò che gli capita. E’ l’unico a farsi vedere in zona gol sfiorando l’impresa di testa e trovando un gran Sommer

ZALEWSKI 5,5 Va sempre sott’acqua nel primo tempo quando arriva il maremoto Dumfries. Nella ripresa dà segnali di risveglio (75’ Celik sv: le attenzioni interiste si spostano di là)

EL SHAARAWY 5,5 Ha l’arduo compito di tirar su una coperta che arriva fin sopra la testa. Difficile anche per un Faraone. (84’ Belotti sv : sembra in palla, ma ha poco tempo)

LUKAKU 5,5 Gli hanno dedicato speciali, focus, editoriali. Quasi pure una serie Tv. Tutto esagerato. Davanti non gli arriva quasi nulla e quello che arriva lo legge bene Acerbi. Nella ripresa una sponda buona

MOURINHO 6 Regalare 5 titolari e due giorni di riposo a questa Inter è praticamente impossibile. La sua Roma cerca di limitare i danni, e ci riesce pure fino a 10’ dalla fine quando paga una distrazione fatale

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 20:14

