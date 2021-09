Inter-Bologna alle 18 diretta LIVE: formazioni ufficiali e dove vederla

Lasciate andare le delusioni per la sconfitta all'ultimo con il Real Madrid in Champions League, l'Inter è di nuovo pronta per tornare in campo per la quarta giornata di Serie A. Alle 18, i nerazzurri di Simone Inzaghi ospiteranno a San Siro il Bologna di Sinisa Mihajlovic (a pari punti) con un obiettivo: non perdere il treno delle prime tre della classe dopo il mezzo passo falso a Genova contro la Sampdoria. Perché i campioni d'Italia, nonostante il cambio in panchina, vorrebbero proprio continuare a sognare e ripetere l'impresa dello scorso anno. Dal canto loro, però, i felsinei hanno già fermato l'Atalanta (non in uno stato di gran forma, è vero) in casa prima della sosta per le nazionali. Insomma, non è mica detta l'ultima parola. Per quella c'è il campo, e il pallone. Ecco le probabili formazioni.

Inter-Bologna, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 8 Vecino, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 19 Correa. All. Simone Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 29 De Silvestri, 17 Medel, 4 Bonifazi, 3 Hickey; 8 Dominguez, 32 Svanberg; 11 Skov Olsen, 21 Soriano, 10 Sansone; 9 Arnautovic. All. Sinisa Mihajlovic

Dove vederla in tv e streaming

Inter-Bologna è un'esclusiva Dazn, pertanto sarà visibile da desktop al sito ufficiale del colosso britannico o sull'app ufficiale se la si vuole guardare da device mobili (smartphone, tablet, ecc.).

