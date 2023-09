Lazio, Ciro Immobile: «Contro il Monza sarà come una finale. I gol? Su di me tante cose non vere...»

di Enrico Sarzanini

Alla Lazio mancano i gol della sua prima linea. Delle quatto reti realizzate dai biancocelesti nei primi 360 minuti di campionato, appena una è stata firmata da un attaccante, Ciro Immobile, nel vantaggio illusorio della prima giornata a Lecce che adesso punta dritto il Monza: «Per noi è una finale non ci sono altre parole - ha detto a Lazio Style Radio - purtroppo l'inizio di campionato non è stato buono sotto il profilo dei risultati al di la del gioco. A Torino abbiamo fatto vedere sprazzi di bel gioco. L'unica gara sbagliata completamente è stata quella di Lecce, adesso dobbiamo recuperare il terreno perso».

Per un attimo torna alla gara contro l'Atletico in Champions e alla rete di Provedel che ha regalato il meritato pareggio ai biancocelesti: «E' stato un finale pazzesco come un copione da film. Ho detto a Ivan a fine gara di non andare a dormire e di godersela perché certe cose sono rarissime. Con il suo gol ci ha regalato un pareggio meritato, ora testa al campionato dove dobbiamo mettere a posto le cose senza troppi giri di parole». A fine gara il portiere ha ammesso di ispirarsi proprio ad Immobile: «Sono felicissimo perché lui è un ragazzo per bene che lavora sodo e in silenzio.

Archiviata la Champions la testa è al campionato dove la Lazio ha racimolato appena tre punti in quattro gare: «Credo che la squadra debba capire che al di la dei punti persi che servirà lo stesso spirito visto contro l'Atletico Madrid, dobbiamo ritrovare la Lazio di un anno fa poi i risultati arriveranno anche se non c'è più tempo da perdere perché siamo indietro. Ora servirà l'aiuto di tutta la squadra perché avremo tantissime gare». Lazio che stenta e Immobile che non riesce a trovare continuità sotto porta: «Sono comunque sereno perché vedo Sarri tranquillo. Abbiamo un rapporto tale che ci possiamo dire tutto e quando vede che ci metto tutto questo impegno sa bene che alla fine tutto si metterà a posto. La mancanza del gol pesa più di tutti a me ma devo stare sereno perché la squadra ha bisogno del solito Ciro. Sono soddisfatto di quello che sto facendo meno dei numeri ma quando ritornerà la vecchia Lazio riprenderò a segnare». Tra l'altro all'attaccante mancano tre reti alle 200 con la Lazio: «Non è male ma io voglio continuare, ho sentito tante cose non vere tipo che non è possibile che io mantenga i numeri visti nelle scorse stagioni ma io non mi fermo, ora servirà più tempo per far gol ma io mi impegnerò al massimo».

