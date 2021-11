«Haaland andrà via dal Borussia, sarà un affare da 250-300 milioni di euro»

L'acquisto dell'attaccante Erling Haaland dal Borussia Dortmund costerà probabilmente al suo nuovo club fino a 300 milioni di euro secondo un agente tedesco. Volker Struth, che tra gli altri rappresenta l'attaccante tedesco Timo Werner e l'ex nazionale Toni Kroos, ha dichiarato al settimanale Sport Bild che la grande cifra significa che il 21enne norvegese si trasferirà all'estero il prossimo anno e non rimarrà in Bundesliga.

«Credo che il trasferimento avverrà nel 2022. Haaland ha una clausola rescissoria. Il pacchetto completo con stipendio per cinque anni e commissione dell'agente sarà probabilmente compreso tra 250 e 300 milioni di euro», ha affermato Struth. La più grande commissione di trasferimento fino ad ora sono i 222 milioni di euro pagati dal Paris Saint-Germain per Neymar del Barcellona nel 2017.

Haaland, attualmente indisponibile per infortunio, è arrivato al Dortmund a gennaio 2020 dal Salisburgo e ha un contratto fino al 2024. È ricercato da molti top club europei e Struth ha escluso un trasferimento in Germania al Bayern Monaco a causa delle grosse somme in gioco, come uno stipendio di 50 milioni di euro. «Anche se il Bayern Monaco avesse i soldi, non lo farebbe», ha detto Struth. «Si scatenerebbe l'inferno se un giocatore in Germania guadagnasse 50 milioni». Struth ha detto che si aspettava che Haaland prendesse la sua decisione in base a dove vincere grandi titoli come la Champions League. «Non deciderà solo in base al denaro. Il dieci per cento in più o in meno non lo guiderà», ha detto Struth.

