Inter, Gosens spunta su LinkedIn. Cerca lavoro? No: «Voglio parlare di temi che mi stanno a cuore»

Cosa ci fa Robin Gosens su LinkedIn? È a caccia di un nuovo lavoro? Queste sono le domande (più che legittime) che i tanti appassionati di sport si sono fatti, venuti a conoscenza dell'approdo dell'esterno dell'Inter sul social prevalentemente dedicata allo scopo. Ma la risposta è: No. Non sta cercando né una nuova squadra né un'altra posizione lavorativa al di fuori del calcio.

La trasformazione di LinkedIn

Se, infatti, fino a qualche tempo fa LinkedIn era prevalentemente una piattaforma sul quale cercare lavoro, sviluppare e stringere contatti professionali e mette in mostra il proprio curriculum vitae, negli ultimi anni il social network sta subendo una trasformazione che Gosens vuole cavalcare. La piattaforma sta diventando una vera e propria piazza virtuale dove i professionisti si collegano tra loro con finalità di business. LinkedIn, come qualsiasi altra piattaforma sul web, si sta evolvendo. E mano a mano sta diventando un contenitore in cui è sempre più facile trovare post motivazionali su diversi temi. Da poco tempo, infatti, esiste anche la modalità «creator» che permette, tramite attivazione gratuita, di raggiungere un'audience più ampia. Ed è proprio questo il motivo che ha spinto l'esterno nerazzurro ad aprire un profilo su LinkedIn.

Lo scopo di Gosens

Nelle ultime ore, la sua decisione di aprire un profilo sulla piattaforma ha fatto parlare molto, scatenando anche qualche facile ironia sul web, alla luce dei continui alti e bassi vissuti da quando ha svestito la maglia dell'Atalanta per indossare quella dell'Inter. Ma è lo stesso giocatore a fare chiarezza: «Mi piacerebbe condividere di più del semplice weekend in cui sono un calciatore professionista dell'Inter», ha spiegato. Aggiungendo anche che «Instagram va molto bene, ma per argomenti davvero profondi probabilmente non è il canale giusto». E nella bio spiega: «che serva per parlare di calcio, ma anche di ispirazione, motivazione, psicologia e impegno sociale».

«Temi che mi stanno a cuore»

Ma, quindi, qual è l'obiettivo di Robin Gosens? L'esterno in forza a Simone Inzaghi in un lungo post in tedesco spiega: «Voglio parlare di argomenti che mi appassionano, scambiare idee con persone che mi ispirano e, allo stesso tempo, voglio ispirare altre persone. e quindi far sentire le cose che mi stanno veramente a cuore». Ma più nello specifico, c'è anche la volontà di far conoscere al mondo i propri progetti: «Vorrei parlare del mio viaggio molto speciale per diventare un calciatore professionista e perché questa è stata la mia ispirazione per creare la mia fondazione 'Traumen Lohnt Sich'», che in italiano significa «vale la pena sognare». Ma non solo.

«Il mio libro»

«Parlerò anche del libro che sto scrivendo attualmente, del mio ruolo di ambasciatore di brand, dei miei primi passi da imprenditore, delle mie esperienze da esperto televisivo e del mio ruolo di padre. Avremo molto di cui parlare», conclude Gosens, che da qualche anno ha iniziato a esplorare interessi e attività al di fuori del mondo del calcio. L'esterno interista, quindi, non sta certo pensando a un futuro alternativo nel breve periodo, perché a 28 anni ha ancora una carriera davanti. Ma Gosens è sempre stato uno abituato a seguire e coltivare le proprie passioni, a partire da quella per il calcio che gli ha regalato la ribalta quasi per caso.

