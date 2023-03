Napoli, lo scudetto diventa un problema di matematica a scuola: «Se è a +18...». La foto fa impazzire il web

La cavalcata trionfale del Napoli di Luciano Spalletti è sempre più popolare e giunge fino ai banchi di scuola. La stagione dei partenopei è da incorniciare: il Napoli ha ottenuto 8 vittorie consecutive e ha collezionato ben 65 punti su 72 disponibili in campionato, dimostrando un dominio assoluto in Serie A. Numeri che, evidentemente, hanno ispirato anche una maestra di Torre del Greco che ha preso spunto per un problema di matematica da proporre ai suoi alunni.

Il problema virale

Il primato del Napoli è diventato, dunque, anche un problema di matematica per gli alunni dell'Istituto Giacomo Leopardi di Torre del Greco. La foto dell'elaborato è finita sul web e in poco tempo è diventata vira, raccogliendo subito un grande consenso. Un modo come un altro di far appassionare i giovani alunni all'aritmetica, spesso croce e delizia dei più giovani, con un argomento come quello del calcio che invece attrae sempre maggiormente, soprattutto in questi tempi in cui la città di Napoli sembra aver abbandonato anche la sua proverbiale scaramanzia per contare solo i giorni che mancano alla festa scudetto.

«Se il Napoli è a +18...»

«La squadra di calcio del Napoli ha 18 punti di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3 punti, quante partite di calcio in più ha vinto la squadra del Napoli?». Il problema, accompagnato dalla relativa soluzione, è stato condiviso sui social spopolando in pochissimo tempo.

Il successo

L'immagine ha subito scatenato la reazione degli utenti dei social network che si sono divisi tra applausi e risate. Un successo in rete che ha rapito ptoptio tutti. Del resto, il compito non scritto degli insegnanti è anche quello di rendere più «simpatiche» le proprie materie. E questa maestra ha certamente fatto centro.

