Gol e spettacolo tra Armenia e Bosnia (4-2): doppietta di Mkhitaryan e gol di Dzeko

Domenica 8 Settembre 2019, 17:04

Match emozionante al Republican Stadium di Yerevan dove Armenia e Bosnia si sono date battaglia per la conquista di un posto all’Europeo del 2020. La partita è finita 4 a 2 per i padroni di casa, ma a rendere più interessante la sfida per i tifosi romanisti è stata la presenza in campo dei due capitani Mkhitaryan e Dzeko entrambi autori di una partita sontuosa e di gol che hanno reso il match irresistibile fino al 90’.Aprono le danze gli armeni con un gol al 3’ segnato proprio dal neo acquisto giallorosso: cross dalla destra di Barseghyan cheraccoglie spingendo la palla in rete. Dopo appena 10 minuti risponderiportando il match sul pari. Nel secondo tempo fuochi d’artificio grazie all’ex Arsenal che trova il raddoppio con una splendida percussione in area e un tiro sotto l’incrocio dei pali. La Bosnia ha provato a rispondere portandosi di nuovo sul 2 a 2 con un gol dial ’70, ma a chiudere i giochi ci hanno pensatoal 77’ (assist di Mkhitaryan) eal 95’ portando la squadra di casa sul definitivo 4 a 2.