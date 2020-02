Gent-Roma La Diretta dalle 19 Le formazioni: Dzeko guida l'assalto agli ottavi

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 15:34

Trasferta belga per la Roma che a Gent deve difendere l'1-0 della gara di andata, rivelatasi molto più difficile del previsto dopo il vantaggio di Carles Perez. I belgi sono andati più volte vicini al gol che avrebbe aperto maggiormente il discorso in chiave qualificazione ma, per vari fattori, la porta della Roma è rimasta inviolata lasciando agli uomini di Fonseca un margine da giocarsi nella gara di ritorno.Le probabili formazioniKaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja, Owusu, Kums; Bezus; Depoitre, DavidPau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.