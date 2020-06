Europa League, Roma-Siviglia e Inter-Getafe si giocheranno in gara secca in Germania

Roma, Pallotta fa fuori il ds Petrachi

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

giocheranno gli ottavi di finale diine su, in. Manca ancora l'ufficialità da parte dell'Uefa, che dovrebbe arrivare tra domani e dopodomani, ma l'indiscrezione sta viaggiando da qualche minuto. I giallorossi e i nerazzurri dovranno quindi giocare su campo neutro le loro sfide contro, visto che le gare di andata erano state rimandate per l'emergenza coronavirus.L'indiscrezione è stata lanciata da Sky Sport: tutte le gare disi giocheranno in, tra Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen e Colonia (probabile sede della finale). L'emergenza coronavirus ha costretto l'Uefa ad una rivoluzione del calendario dell': una volta completato il tabellone dei quarti di finale, con altre sei squadre che dovranno giocare il ritorno degli ottavi a porte chiuse, si passerà ad una sorta di Final Eight da giocare in Germania e alla fine dei campionati nazionali (dal 10 al 21 agosto).