Dybala-Roma, c'è l'offerta: ecco i dettagli dell'operazione

di Francesco Balzani

A Roma (e non solo) da qualche ora circola la notizia della fumata bianca per Paulo Dybala alla corte di Mourinho. Smentite arrivano da tutti i fronti, ma nessuno chiude alla pista giallorossa. Questo perché l'argentino è impaziente dopo essere stato messo in ghiaccio dall'Inter e la Roma ha capito che è il momento di provare il colpo. A prescindere da Zaniolo. Oggi in Portogallo Mourinho ha parlato proprio di Dybala a Lombardo, braccio destro di Pinto. E in queste ore potrebbe essere presentata la prima, vera offerta della Roma per prendere a parametro zero la Joya che continua a preferire l'Inter ma ha anche fretta di trovare casa. La vera insidia è il Napoli che però deve trovare la quadra sui diritti d'immagine.

DYBALA-ROMA: OFFERTA PRONTA

Si tratta di un quadriennale con parte fissa di circa 5 milioni con bonus legati alle presenze che possono far lievitare lo stipendio a poco più di 6. Non sono i 9 chiesti a inizio estate e nemmeno i 7 che l'entourage di Dybala vorrebbe. Ma ci si avvicina molto. E al momento la concorrenza dell' Inter è ancora flebile. L'argentino ha parlato della Roma con Totti qualche settimana fa. All'epoca il primo approccio di Pinto si scontrò con le alte richieste di commissione dello staff dell'ex juventino. Questo resta l'ostacolo più grande. La presenza di Mou invece potrebbe essere la spinta per Dybala che dovrebbe rinunciare alla Champions.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 23:36

