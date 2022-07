Inter, Bremer a tutti i costi: lunedì la firma? Skriniar-Psg in dirittura d'arrivo

di Alessio Agnelli

Bremer-Inter, si accelera. Con Skriniar e Pinamonti (quasi) in dirittura d’arrivo per Psg e Monza, la società di Viale della Liberazione è pronta a passare dalle parole ai fatti anche per Gleison Bremer, obiettivo numero uno in difesa e già d’accordo con i nerazzurri per un quinquennale da 3,5 milioni a stagione.

Nei contatti continui tra l’entourage del brasiliano e il Torino è stata, infatti, ribadita la voglia, esclusiva, di nerazzurro del classe ’97, insieme alla ferma intenzione di rifiutare destinazioni alternative, Juve compresa. Resta solo da trovare la quadra coi granata, che, grazie all’operato di Busardò, agente di Bremer, potrebbe arrivare per 30 milioni cash più 5 in bonus o senza bonus, ma con l’inserimento del giovane Casadei (7-8 milioni di valutazione, con diritto di recompra pro Inter nel 2024) a completare l’offerta.

Nelle prossime ore, da Andrea Pinamonti arriveranno 20 milioni per il trasferimento al Monza in prestito con obbligo di riscatto (e recompra nerazzurra a 30). E da Milan Skriniar altri 65-68, sponda Psg, che potrebbe arrivare in quota a breve dopo lo stand-by dell’ultima settimana. E di una settimana fa anche l’ultimo contatto dell’Inter con Paulo Dybala. Da capire se per l’ingresso della Joya basterà l’uscita di Sanchez, imminente per 5 milioni di buonuscita, o servirà anche il taglio di Dzeko o Correa. Roma e Napoli osservano, ma, al momento nessuna offerta per l’argentino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA