Domenech attacca Gasperini: «La bravura dei tecnici italiani è solo una favola». E i social insorgono contro l'ex ct della Francia 2006: «Ancora ti brucia»

Bravo au PSG pour cette belle émotion et merci à Gasparini pour ses changements de fin de match. Comme quoi la légende des entraîneurs italiens grand tacticien sur ce match reste une légende. Tuchel a eu plus de réussite . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) August 12, 2020

Bravo à RGarcia qui avec @OL l’OL a prouvé que les entraîneurs français étaient aussi bons tactiquement que les Italiens. C’est toujours bon à souligner,on ne sait jamais, on oublie tellement vite dans ce métier 😂 — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) August 8, 2020

po popopopooopo po popopopopo pic.twitter.com/C4AXozuNAO — Paolo Christian 🇩🇰 (@PoPaolino) August 13, 2020

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Agosto 2020, 09:47

. Puntuale come un temporale estivo, appena finita il quarto di finale tra Atalanta e Psg, l'ex ct transalpino dei mondiali del 2006 sforna unal vetriolo contro gli allenatori italiani.lancia un attacco frontale a, ringraziandolo, in maniera ironica, per i cambi effettuati nel finale, e dicendo, in maniera spiacevolmente sarcastica, che la suppostaMa il tweet, spiacevole, di ieri sera di. Appena qualche giorno fa, subito dopo l'eliminazione della, era stato Sarri a finire nel mirino dell'uomo che perse la finale di Berlino del 2006 contro Materazzi & Co. Infatti, al triplice fischio finale, l'ex ct transalpino ha ringraziatoper avere dimostrato che i tecnici francesi non sono inferiori a quelli italiani.Su twitter moltissimi utenti italiani hanno iniziato a rispondere a Domenech, ricordandogli la bruciante scofitta subita proprio contro l'Italia nella finale dei mondiali del 2006, una finale che, leggendo i tweet dei nostri connazionali, ancora non è stata digerita dall'allenatore francese.Anche perché il tweet di Domenech è parso particolarmente ingeneroso nei confronti di Gasperini che durante la partita ha perso almeno due giocatori per infortunio (per esempio il Papu Gomez), mentre Thomas Tuchel (che tedesco ndr), allenatore del Psg, ha avuto la possibilità di mettere in campo durante la partita un fuoriclasse come Mbappé, che - lui sì - ha cambiato la partita, trascinando i transalpini alla vittoria.Inoltre a molti utenti non è sfuggito che, mentre nel primio tweet i complimenti di Domenech erano rivolti al francese Garcia, ovvero il tecnico del Lione, nel secondo caso l'ex ct si è complimentato con il Psg e non con il suo allenatore Tuchel, che è tedesco.