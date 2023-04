Decibel Bellini, le lacrime in diretta tv dello storico speaker del Napoli: «Ho i brividi»

di Redazione web

La sua voce fa vibrare le tribune del Diego Armando Maradona da anni. Daniele Bellini, soprannominato “Decibel” per la sua capacità di urlare i nomi dei giocatori del Napoli, è diventato una figura iconica del club partenopeo, che tifa fin dall’infanzia. Vicino ai giocatori, idolo dei tifosi, lo speaker non regge all'emozione del terzo scudetto a un passo e scoppia in lacrime in diretta Tv.

Scudetto Napoli diretta, 0-0 con la Salernitana: basta una vittoria per diventare Campione d'Italia

Dopo ave annunciato i nomi degli "eroi" partenopei che stanno per scendere in campo con la Salernitana Decibel si avvicina ai microfoni di Dazn, da Diletta Leotta. Prova a dire qualcosa, ma poi l'emozione lo sopraffà. Scoppia in lacrime. Le lacrime di anni e anni di militanza napoletana. «Un sogno, ho i brividi. Dopo anni di stadio, di freddo, di pioggia...», e giù le lacrime. Lo consola l'ex terzino partenopeo Christian Maggio che lo abbraccia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Aprile 2023, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA