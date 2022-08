Dazn, problemi per Verona-Napoli e Juventus-Sassuolo a rischio: ecco come vedere le partite di oggi

Ancora problemi per Dazn. Il tanto atteso inizio di campionato si è trasformato in un caso con i tifosi che continuano a riscontrare problemi nell'accedere alla piattaforma streaming che detiene i diritti della serie A. Dopo il caos di domenica sera che ha scatenato la rabbia degli utenti, coinvolgendo anche il mondo politico e le associazioni dei consumatori, anche Verona-Napoli in programma alle 18,30 e (si teme) Juventus-Sassuolo delle 20,45 sembrano mostrare problematiche.

Dazn, il link per vedere le partite

Per questo motivo Dazn ha messo a disposizione un link alternativo per accedere ai contenuti e poter vedere le partite. «Se sei cliente DAZN e stai riscontrando problemi di accesso, ti invitiamo a collegarti al link contenuto nella mail “Importante: come vedere Hellas Verona – Napoli”. La mail è stata recapitata all’indirizzo di posta elettronica associato al tuo account DAZN», si legge in un tweet della piattaforma streaming. Nel caso gli utenti non avessero ricevuto la mail Dazn invita i tifosi ad accere al link seguente: https://www.dazn.com/it-IT/signin

La mail inviata agli utenti

«Ieri abbiamo riscontrato problemi tecnici legati all'accesso alla nostra app. Ci scusiamo per il disagio causato. Qualora riscontrassi problemi nell'accedere alla piattaforma hai la possibilità di utilizzare il link qui sotto per vedere Verona-Napoli. Il link sará attivo a partire dalle 18 https://lite.dazn.com/watch/hellas-verona-v-napoli/769faa905773». Così Dazn, con una lettera, ha informato i propri utenti, veicolandoli alla visione del primo dei due posticipi della prima giornata del campionato di calcio di Serie A di oggi, Verona-Napoli. «Inserisci l'email con cui ti sei registrato a Dazn e guarda la partita - prosegue il messaggio - Stiamo lavorando più velocemente possibile per risolvere il problema sulla nostra app. I clienti sono davvero importanti per noi e, ancora una volta, siamo davvero dispiaciuti della problematica».

