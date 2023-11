Dani Alves sarà processato per violenza sessuale: rischia 10 anni di carcere

di Redazione web

Dani Alves rinviato a giudizio per violenza sessuale. L'ex capitano del Brasile è accusato di aver violentato una donna spagnola di 23 anni la notte del 20 dicembre 2022 nei bagni di una discoteca di Barcellona, il Sutton Club.

Il processo a Dani Alves

La sezione 21 della Corte ha confermato l'accusa, tramite un'ordinanza, contro l'ex giocatore del Barcellona, concludendo che sia le dichiarazioni della vittima e dei testimoni, sia la perizia, sono prove sufficienti per il rinvio a giudizio. Entro cinque giorni da oggi la Procura e i legali possono presentare le proprie memorie giuridiche. Terminata questa fase verrà fissata la data del processo per il quarantenne brasiliano.

L'accusa: mi ha strappato i vestiti e chiuso in bagno a chiave

«Sono andata in bagno di mia spontanea volontà. Ci siamo scambiati qualche bacio poi ho detto che volevo andarmene», ha raccontato la presunta vittima. «Lui mi ha detto di no e ha chiuso la porta a chiave. Ha iniziato a insultarmi dicendomi "sei la mia piccola p*****a" e ha anche iniziato a colpirmi. Ha gettato la mia borsa sul pavimento e mi ha afferrato per i vestiti».

