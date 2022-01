Covid, nel Napoli un altro positivo: è nello staff tecnico

In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid 19 di un componente dello staff tecnico. Lo rende noto la Società sportiva Calcio Napoli. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. Il Napoli è impegnato questa sera nella sfida delle di campionato contro la Juve all'Allianz Stadium. Calcio d'inizio, al momento confermato, alle 20.45.

Omicron in serie A: le Asl fanno saltare 4 partite e la Lega farà ricorso al Tar

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Gennaio 2022, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA