Coronavirus, per le partite annullate ipotesi recupero e prossimi turni a porte chiuse

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Febbraio 2020, 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA L'emergenza coronavirus si riflette anche sullo sport che ha preso i primi drastici provvedimenti. La serie A si ferma. Rinviate 4 partite sulle 6 in programma oggi: niente Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari e Parma-Torino. Dopo una giornata di attesa e continui colloqui in serata il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha inviato una lettera al presidente del Coni Giovanni Malagò in cui chiede «di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell'invito del governo a sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni ordine e grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio». L'invito, come specificato nella stessa lettera, non è da estendere alle squadre delle due regioni colpite impegnate in trasferta, «salvo che i medesimi atleti provengano dalle aree indicate come focolai del contagio».A conferma anche l'intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: «Mi spiace, sono sportivo, ma i tifosi che domani hanno il biglietto per le gare che si disputeranno in Lombardia e Veneto dovranno aspettare la decisione per le date dei recuperi». Il problema principale è rappresentato dagli impianti dove le persone sono a stretto contatto ed è difficile, se non impossibile, controllare tutti. Ma considerando che il calendario del campionato non offre date utili per ulteriori recuperi (visto che c'è anche l'imminente Europeo di giugno), Lega di serie A e Coni stanno pensando di far disputare a porte chiuse le eventuali partite rinviate nelle prossime settimane.Stessa situazione per la gara di Europa League in programma giovedì a San Siro contro il Ludogorets. La partita non può essere rinviata, quindi si valutano porte chiuse o campo neutro. Intanto al Centro di allenamento Suning, erano già state attivate alcune misure di sicurezza: chiunque volesse entrare doveva dimostrare con il proprio documento di non provenire dagli undici comuni del focolaio. Attenzione massima dunque, saranno giorni importanti per i nerazzurri, cercando di capire come e quando si potrà tornare in campo.Il provvedimento verrà allargato a tutte le discipline sportive nelle due regioni. Basket e volley e altri sport hanno annullato diversi match per un totale di almeno 40 eventi, tra cui alcune sfide di Serie A2 femminile di pallacanestro. Inoltre la Fip ha deciso di sospendere tutte le gare gestite dal Comitato Regionale Veneto fino a mercoledì 26 febbraio. Stessa decisione per la Federazione italiana sport a rotelle (Fisr). Anche il rugby si ferma in Veneto. Intanto la Federazione medico sportiva italiana ha pubblicato sul proprio sito un vademecum di norme igienico-sanitarie, da osservarsi in gara e in allenamento sia negli spogliatoi, sia nei locali comuni e nei servizi igienici degli impianti, atte a evitare la diffusione di ogni tipo contagio. Resta aperto il discorso sulle Olimpiadi, previste per il periodo compreso tra il 24 luglio e il 9 agosto in quel di Tokyo. «Sono un rappresentante del Cio, ci parlo tutti i giorni. Al momento non ci sono controindicazioni per lo svolgimento delle Olimpiadi», ha dichiarato Malagò.