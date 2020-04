Coronavirus, Ranieri: «Prima del calcio, riparta il paese. I tamponi servono ai cittadini, non ai calciatori»

«Ciascuno di noi avrebbe voglia di tornare sul campo. Ma questo è il momento della prudenza. Nessuno sa come reagisce il virus sul fisico di un atleta e se dovesse succedere qualcosa di grave chi se ne assumerebbe la responsabilità?. Io vorrei spazzare via ogni incertezza, sono d'accordo con chi dice che la stagione va finita, ma nei termini e nei modi giusti: la salute viene prima di ogni altro interesse»

Non bisogna ripartire perché dobbiamo, ma farlo quando siamo certi che tutto andrà bene. Nel momento in cui gli ospedali non saranno più ingolfati e i test accessibili. Gli interessi della comunità vengono prima di quelli del calcio. Altrimenti significa prendere in giro gli eroi che ogni giorno lottano per noi

È un'ipotesi. Non so se quella giusta e non so se si può fare. Di sicuro non vedo perché si debba correre adesso con tutte le problematiche e i rischi che ci sono. Dopo una sosta così lunga avremo bisogno di almeno sei settimane per verificare che tutto sia sotto controllo

Mercoledì 22 Aprile 2020, 15:28

