Coronavirus, Roman Abramovich mette a disposizione un hotel ai medici che fronteggiano l'emergenza

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 17:34

ha deciso che metteràper l'emergenza legata al cLa società inglese Chelsie, come si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club, ha messo a disposizione del National Health Service (il sistema sanitario nazionale del Regno Unito) il Millennium Hotel a Stamford Bridge.A stabilirlo è stato il presidente del club Roman Abramovich che ha voluto coprire gratuitamente i costi al personale medico: molti dottori e infermieri saranno costretti a lunghi turni di lavoro e potrebbero non essere in grado di rientrare a casa, oppure costretti a fare lunghi spostamenti. Di conseguenza, coloro che lavorano presso le strutture NHS nella zona nord-ovest di Londra saranno in grado di soggiornare in hotel gratuitamente per evitare spostamenti a casa lunghi e interrotti, con una disposizione per estendere sia il bacino di utenza che la durata del soggiorno a seconda di come si svilupperà la crisi.Il Millennium Hotel sarà a disposizione degli operatori del National Health Service inizialmente per due mesi, ma tutto dipenderà dall’evolversi della situazione sanitaria. Il numero delle stanze messe a disposizione dipenderà dalle richieste, ma tutta la struttura è stata messa a disposizione, come riporta anche l 'Independent