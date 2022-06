Lazio, Lotito chiama Fabiani in società: Sarri voleva Peruzzi, l'ex portiere ha rifiutato

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha in mente una mini rivoluzione. Dopo aver deciso di puntare su Sarri al quale ha rinnovato il contratto fino al 2025 è pronto a rinforzare l'organico societario: in primis c'è da trovare la figura del club manager che era di Angelo Peruzzi.

Essendo molto stimato da Sarri e dalla squadra il patron ha provato a riportare l'ex portiere in società che però ha declinato l'invito. Alla base del rifiuto ci sarebbe l'incompatibilità con il diesse Tare che, sussurrano da Formello, non è in sintonia con l'allenatore con cui, in più di una occasione, si sarebbe scontrato soprattutto su questioni di mercato.

Rispetto al passato (Inzaghi, ndr), tra l'altro, Sarri non gradisce interferenze nello spogliatoio ed ha imposto che quella zona sia off limits. In questo contesto Lotito ha deciso di portare dentro Fabiani, diesse ai tempi della Salernitana: una figura di supporto che all'inizio si dovrà occupare principalmente del femminile e del giovanile. Ieri visite mediche alla Paideia per il neo acquisto Marcos Antonio, ufficiale la campagna abbonamenti al via da domani alle 10.

