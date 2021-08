Calcio femminile, riparte il campionato di serie A su La7 con Francesca Brienza e il campione Antonio Cabrini

Partirà il 28 agosto su La7 e La7D il campionato di Serie A femminile, l'importante evento sportivo che il gruppo Cairo Communication seguirà per due stagioni, grazie all'accordo con la Figc che prevede la messa in onda di una partita per ciascuna giornata del Torneo.

Al timone della conduzione ci sarà Francesca Brienza, affiancata dal campione del Mondo 1982, Antonio Cabrini.

Ogni partita sarà arricchita da uno studio per le interviste ai protagonisti, gli highlights e le analisi del match pre e post gara. A realizzare le telecronache saranno le giornaliste sportive Cristina Fantoni e Laura Gobbetti, mentre il commento tecnico sarà di Martina Angelini.

La prima partita - in esclusiva in chiaro - sarà Empoli - Roma, in diretta il 28 agosto alle 17.30, in contemporanea su La7 e La7D (Canale 29 del DTT).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Agosto 2021, 13:41

