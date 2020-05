Calcio. Di Cintio, esperto di diritto sportivo: «Non sarà facile per il treno della serie A trascinare i vagoni della B e della C»

Serie A, il piano B di Gravina: «Stop classifica con algoritmo»​

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Maggio 2020, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il ritorno della Serie A è una bella notizia. La locomotiva del sistema riparte e dovrà trascinare altri due vagoni: Serie B e Serie C. In Serie B la mutualità complessiva, potrebbe, pur con affanno, aiutare i club a fronteggiare l'aggravio dei costi della ripartenza. Un problema sarà però sicuramente dettato dal mancato incasso dei botteghini».: «In Serie C la situazione è molto complessa: già in tempi normali i costi superavano gli introiti. Figuriamoci ora. La formula magica non esiste, però si dovranno a tutti costi tutelare i diritti, economici e sportivi, di tutte quelle aziende che al primo soffio di vento rischiano di essere spazzate via».