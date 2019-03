Balotelli come Totti: segna, si fa un selfie in diretta e lo posta su Instagram

Ultimo aggiornamento: 09:38

Mario Balotelli ne fa un'altra delle sue. Impegnato con la maglia numero 9 del Marsiglia nella sfida contro il St. Etienne (vinta 2-0), Supermario va in gol al 12' con un tiro di destro da posizione ravvicinata e palla indirizzata nell'angolino in basso a destra del portiere.Poi, e qui sta l'incredibile, si fa passare il proprio smartphone, che aveva affidato a un componente dello staff del Marsiglia, e dal suo profilo Instagram fa partire in diretta una story per celebrare l'esultanza con i compagni di squadra. E inutile dire che questa balotellata è già diventata virale.