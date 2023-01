Ballardini in pole per sostituire Alvini sulla panchina della Cremonese

La Cremonese ha esonerato il tecnico Massimiliano Alvini dopo la sconfitta casalinga di oggi con il Monza per 2-3. Lo rende noto la società con un comunicato diffuso in serata. «U.S. Cremonese comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini e il suo staff dalla conduzione tecnica della prima squadra. Il club grigiorosso - continua la nota - desidera ringraziare l'allenatore e i suoi collaboratori per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto nel corso di questi». In pole per prendere il posto di Alvini c'è Davide Ballardini, ex allenatore - tra le altre - di Lazio e Genoa. Le parti avrebbero già trovato l'accordo: l'annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 22:32

