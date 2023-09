Audio Var trasmesso in tv, c'è l'accordo tra Dazn e Figc: le comunicazioni tra arbitri non saranno più segrete

di Redazione web

Svolta nei rapporti tra arbitri, informazione e tifosi: da domani sera, infatti - apprende l'ANSA - gli audio dei dialoghi tra i Var e i direttori di gara saranno trasmessi, grazie ad un accordo appena firmato tra la Federcalcio e Dazn, dall'emittente Ott.

Quando verranno trasmessi

Gli audio - per questioni regolamentari - sono quelli del turno precedente di campionato e andranno in onda nella trasmissione 'Sunday night square', nella quale saranno analizzati i casi più interessanti. Domani sarà in studio il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Settembre 2023, 14:05

