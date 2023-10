Antonio Rosellini, morto l'agente Fifa che portò in Italia i grandi campioni brasiliani: Falcao, Careca, Junior e Cerezo

Avrebbe compiuto 90 anni a gennaio, Antonio Rosellini, decano degli agenti Fifa è morto oggi in Brasile, dove aveva scelto di vivere. Rosellini è stato l'uomo dei grandi acquisti del calcio italiano degli Anni 80. Junior per il Torino, Falcao e Cerezo per la Roma (ma anche Antonio Portaluppi per i giallorossi) e di Careca e Alemao al Napoli. Folignate, aveva iniziano a muovere i primi passi nel calcio come direttore sportivo proprio del Foligno (anni 60 e 70), dove raggiunse l'apice con la promozione dalla serie C2 alla C1 con il tecnico laziale, Alberto Mari in panchina Da Foligno al Brasile nel segno del calcio: dopo aver lavorato nelle assicurazioni (la Zurigo) e poi alla Siae. Organizza amichevoli e comincia i suoi viaggi in Sud America per portare in Europa i club più blasonati. Portà a Foligno le grandi amichevoli degli anni Settanta, Milan in testa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 20:25

