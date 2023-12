Ambulanza si blocca in mezzo al campo, i calciatori fermano la partita e la spingono

di Redazione web

Gesto di fair play durante una partita di Serie D disputata ieri a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, tra Real Calepina e Crema 1908. Attorno al 20' minuto un attaccante cremasco si è infortunato ed è stato costretto a lasciare il campo in barella.

Per trasportare il calciatore fuori dal terreno di gioco è stato necessario l'intervento dell'ambulanza, che si è però bloccata proprio al momento di ripartire per uscire dal campo. A quel punto, a gara ferma, i giocatori di entrambe le squadre si sono messi a spingere il mezzo che si era impantanato nel terreno. Tra gli applausi del pubblico l'ambulanza è riuscita a ripartire e a trasportare l'infortunato in ospedale.

