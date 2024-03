Roma Ostia Half Marathon, 10mila in corsa per la 49esima edizione: ecco i risultati

Oltre 10mila persone ai nastri di partenza della Eurospin RomaOstia Half Marathon, giunta alla sua 49esoma edizione, organizzata dal GSBRun in partnership con RCS Sports & Events, caratterizzata da un meteo clemente, senza pioggia, ma con tanto vento, dalla partenza sino al traguardo, lungo tutto il velocissimo tracciato che collega Roma al suo mare.

I risultati

La vittoria in campo maschile va al keniano Emmanuel Wafula, che ha confermato tutta la sua classe, imponendosi in una volata lunghissima sull’etiope Teshager Bayelign Yezgaw, preceduto per un solo secondo: 1h01.10 per il vincitore contro l’1h01.11 per il secondo classificato. Completa il podio l’altro keniota Kimakal Kipsambu con il tempo di 1h01.20, suo nuovo primato personale.

La keniana Mary Ngugi non ha tradito i favori del pronostico imponendosi in 1h07.38 precedendo, al termine di una incredibile progressione finale, la giovanissima, non ancora ventenne etiope, Tekle Mulat Godu, al debutto sulla distanza, fermando il cronometro a 1h07.41.

Rebecca Lonedo (FiammeOro) è stata la prima azzurra al traguardo, in ottava posizione della classifica con 1h11.23.

Le parole dell'assessore

Alessandro Onorato, assessore allo sport, turismo, moda e grandi eventi di Roma Capitale, ha commentato: “Felice che questa edizione della RomaOstia sia stata la più internazionale e la più in rosa di sempre. Sapere che il 21,5% degli iscritti è rappresentato da podisti stranieri (contro il 19,3% del 2023) e il 27,17% da donne (contro il 24,13% del 2023) costituisce la ciliegina sulla torta di un’edizione straordinaria. Con oltre 10 mila partecipanti su un percorso ricco di suggestioni tra l’Eur e il mare, questa edizione si conferma un mix perfetto di sport e di promozione turistica. Un appuntamento che genera ricadute positive sull’economia cittadina e sull’occupazione, soprattutto per il litorale romano".

