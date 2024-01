Richard Thornton, olimpionico di nuoto, collassa sotto gli occhi dell'amico mentre fa surf: «È morto facendo quello che amava»

Lutto nel mondo del nuoto. L'ex campione olimpico Richard Thornton, di 65 anni, è morto giovedì 4 gennaio, su una spiaggia della California, Stati Uniti. Suo fratello Mark ne dà il triste annucio tramite un post pubblicato sui social. Il nuotatore stava facendo surf con un amico, quando è improvvisamente collassato e morto in acqua sotto gli occhi un amico. Nonostante l'intervento dei soccorritori, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

«Mi dispiace dover condividere queste informazioni, ma Richard Thornton è morto oggi mentre surfava al The Hook a Santa Cruz. Stava facendo quello che amava. Volevo farlo sapere a tutti. Grazie», ha scritto in un post su Facebook Marc Thornton. Numerosi i commenti di cordoglio e vicinanza scritti sotto le sue parole, da parte di amici e fan dell'ex campione americano.

La famiglia, così come ha riportato ABC 7, ha dichiarato che Richard Thornton era malato di cancro già da tempo e che nonostante la malattia «non avrebbe mai rinunciato al surf».

We are heartbroken to learn of the passing of Cal Swimming great Richard Thornton.



Our thoughts are with Richard’s family, friends, and all of those he impacted in the Cal community 💙💛 https://t.co/stqhlEoDb2