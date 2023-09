Faster Monza, 200 runner corrono con Puma sul circuito di Formula 1

di Redazione web

PUMA, in collaborazione con la Formula 1, ha fatto correre i cuori in vista del Gran Premio d'Italia del 2023 con un evento podistico unico nel suo genere, che celebra l'intersezione tra motorsport e running.

Denominato "Faster. Monza", questo evento ha spinto i limiti della Formula 1 e del fitness, accogliendo oltre 200 partecipanti per assaporare l'emozione di correre sul rinomato circuito di Formula 1 - un'esperienza che va oltre la semplice corsa. I partecipanti provenienti da tutta Italia si sono sfidati sui 5,79 km del tracciato - incitati dal velocista italiano e ambassador PUMA Edoardo Scotti - con gare maschili e femminili che si sono concluse con emozionanti arrivi in volata. Andrea Soffientini, 34 anni, e Lotte van Leeuwen, 26 anni, hanno dimostrato di essere Forever Faster, aggiudicandosi il podio e i tickets per il Gran Premio d'Italia 2023. "Sono felice di aver avuto l'opportunità di partecipare a questo evento. Da grande fan della Formula 1 posso dire che oggi è stata una giornata davvero speciale. Spero di avere la possibilità di farlo di nuovo", ha detto Andrea.

Lotte ha aggiunto: "Siamo incredibilmente fortunati a essere qui e a partecipare a un'esperienza così memorabile.

"Siamo sempre alla ricerca di modi per innovare attraverso le partnership e non vediamo l'ora di dare vita a questa attivazione per i milioni di runner e appassionati di motorsport in tutto il mondo". Faster. Monza. dà il via a una serie di iniziative che vedranno PUMA e la Formula 1 attivarsi su diversi circuiti nel corso della stagione 2024, i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi mesi. Il FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2023 si svolgerà domenica 3 settembre.

