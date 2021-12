X Factor 2021, il trionfo di Baltimora: gIANMARIA secondo, terzi i Bengala Fire. Una finale davvero a sorpresa con il cantante della squadra di Hell Raton che batte il favoritissimo talento di Emma. Due sorprese straordinarie sul palco del Mediolanum Forum per la notte della finale di XF2021: i Måneskin e i Coldplay. La cronaca minuto per minuto su Leggo.it.

X FACTOR 2021 - LA DIRETTA DELLA FINALE SU LEGGO.IT

00. 09 La diretta della finale di X Factor 2021 termina qui, grazie per essere stati con noi

X Factor 2021: gIANMARIA secondo a sorpresa. Era il grande favorito per la vittoria

23.55 Vince a sorpresa Baltimora: «Grazie mille, non ha alcun senso questa cosa». gIANMARIA secondo classificato

Baltimora: ecco chi è il vincitore di X Factor 2021

23.50 Televoto chiuso. Da domani ripartono i casting

23.47 Prima del verdetto finale i ringraziamenti di Ludovico Tersigni

23.36 Clip sul percorso dei finalisti all'interno di X Factor

23..31 Mika: «Ti ho sempre dichiarato il mio amore, tutto quello che fai sembra facile. Non so chi ti ha insegnato ma ha funzionato». Hell: «Da giorno uno sei stata la persona più punk qui dentro, sono felice di vederti qui». Agnelli: «Sei speciale, non è una questione di voce o bellezza, non vedo l'ora di sentirti fuori di qui». Emma: «Volevo solo dirti grazie per tutto quello che mi hai dato. Ringrazio tutta la mia squadra, spero di essere stata all'altezza delle vostre aspettative, ti auguro buon viaggio. Sei una bellissima persona»

23.27 L'ultima esibizione è di gIANMARIA con “I Suicidi” e Senza Saliva”

23.24 Agnelli: «Confermo che è un talento naturale». Emma:«Sono molto felice per te, in bocca al lupo», Mika: «La storia continua, tu non sei stato mai così forte come in questa performance, io ti giuro stai prendendo forma». Hell Raton: «Rischio di piangere questa sera, è una bellissima finale e ora contano solo i ragazzi e la loro musica»

X Factor 2021: Bengala Fire al terzo posto. Manuel Agnelli: «Questi ragazzi sono maturati»

23.22 “Altro” e “Baltimora” per Baltimora

23.19 L’ultima manche, la Finale, sarà dedicata ai brani originali dei due cantanti ancora in gioco, gIANMARIA e Baltimora, tra i quali il pubblico sceglierà il vincitore di X Factor 2021. Sono le canzoni che gli artisti hanno presentato nel corso di queste settimane

23.14 Bengala Fire eliminati: «Sono stati i minuti più belli della nostra vita - commenta il frontman - Non possiamo fare altro che farci il cu*o per tornare in un posto così… grazie a tutti»

23.12 Il secondo super finalista è : Baltimora

23.12 Il primo super finalista di X Factor 2021 è gIANMARIA

23.11 Televoto chiuso

23.09 Clip della seconda manche

23.07 Damiano: «E' veramente bello, è frutto di un duro lavoro»

23.04 Damiano si lancia sul pubblico cantando "Zitti e Buoni"

23.00 Tornano i Maneskin: Dopo un anno di successi, con 6 dischi di diamante, 133 platino e 34 oro, i Måneskin sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify.

22.53 Pubblicità

22.50 Agnelli: «Hai una naturale propensione al paths, rivisiti le cover ma non le tradisci mai». Emma: «Baltimora hai portato uno show bellissimo che riassume tutto quello che sei». Mika: «La tua storia è una favola, perchè tu sei un uomo ombra, perchè qui per la prima volta hai potuto prenderti il tuo spazio, apprezzo tantissimo». Hell Raton: «Sono orgolgioso di te. X Factor è come un master»

22.42 A chiudere la seconda manche Baltimora con un medley composto da “Un uomo che ti ama” di Lucio Battisti, “Parole di burro” di Carmen Consoli e “Turning Table” di Adele;

22.39 Mika: «All'inizio eri più comodo fuori del palco e ora vedo quello che sei ora è incredibile, questo percorso è solo l'inizio. Se c'è un concerto io ci sono». Hell Raton: «E' vero sei arrivato timido, oggi ti sei preso il palco. Braco davvero». Manuel Agnelli: «Oltre al talento che abbiamo già visto, te la sei davvero goduta. Hai l'impudenza di chi ti dice grazie, grazie, e poi ti disegna il pis*llo sul vetro della macchina. Sei un talento vero e hai una maturità veramente rara». Emma: «Grazie perchp ho visto tutto quello che abbiamo fatto, i momneti belli e i momenti difficili, vedo l'artista e vedo il futuro. Scrivi le tue canzoni e continua a raccontarti»

22.32 gIANMARIA riassume il suo percorso a #XF2021 con “Rimmel” di Francesco De Gregori, “Jenny è pazza” di Vasco Rossi e “Io sto bene” dei CCCP

22.29 Emma : «Che energia!». Mika: «Noi abbiamo avuto un rapporto un po' combattuto. Finalmente hai messo il fuoco Mattia». Hell Raton: «Pienamente d'accordo con Mika». Agnelli: «Hanno fatto saltare il forum, questo in un mese e mezzo sono orgogliosissimo di voi»

22.23 I Bengala Fire uniscono il mash-up tra “Sunny Afternoon” dei The Kinks e “Chelsea Dagger” dei The Fratellis, “Making Plans for Nigel” degli XTC e “Girls & Boys” dei Blur

22.12 la seconda sarà il Best Of, in cui i tre artisti rimasti in gara potranno esibirsi con un medley dei brani che hanno presentato durante queste settimane.

X Factor 2021, Fellow chiude al quarto posto. E Mika resta senza cantanti

22.12 «E' stato tutto incredibile» commenta Fellow

22.10 Baltimora eliminato

22.07 A continuare sono: gIANMARIA, Baltimora e Bangala Fire

22.06 E' il momento del primo verdetto

22.02 Ludovico Tersigni chiede a Chris Martin di parlare del suo nuovo album, ma il frontman dei Coldplay non vuole fare sponsorizzazioni: «Non vogliamo parlare del nuovo album, grazie per aver ballato e cantanto con noi, siamo molto felici di essere qui»

21.53 Super ospiti internazionali della finale di X Factor saranno i Coldplay, la band numero 1 al mondo che ha cambiato la storia della musica con all’attivo 868 milioni di album venduti e 844 milioni di streaming. Oltre 100 milioni di album venduti e 107 premi nella loro carriera.

X Factor 2021, i Maneskin aprono la finale con Begging. E sui social è polemica: «Non siamo in America»

21.39 Manuel Agnelli affiancherà i suoi Bengala Fire per “In Between Days”, primo estratto dal sesto – epocale – disco dei The Cure “The Head on the Door”;

21.37 Emma e gIANMARIA proporranno “Sulla nostra relazione”, pezzo del 1978 del primissimo Vasco Rossi

21.36 Baltimora sarà accompagnato da Hell Raton per cantare “Otherside”, uno dei brani più noti, iconici e generazionali dei Red Hot Chili Peppers;

21.33 Fellow canta “Underwater” del suo artista preferito Mika potendo duettare proprio con lui, suo giudice.

21.29 Televoto della prima manche aperto. Si parte con i duetti. Clip sulle scelte

21.27 La serata sarà divisa in tre manche: al termine delle prime due, il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la gara, nella terza, lo scontro a due, il più votato sarà il vincitore di X Factor 2021.

21.25 Gasatissimo Ludovico Tersigni presenta i giudici e i finalisti

21.21 Ad aprire la finale di X Factor 2021 sono i Maneskin con “Beggin’” che è valsa loro la candidatura agli American Music Awards 2021 come “Favorite Trending Song”

21.16 Ci siamo

Leggi anche > X Factor 2021, Erio out: Manuel Agnelli litiga con Emma. «Un fallimento per me e utto il tavolo»

Saranno loro 4 a contendersi la vittoria finale di X Factor 2021 nell’ultimo, decisivo, appuntamento con lo show di Sky prodotto da Fremantle (Credits foto julie hering).

Si partirà da una situazione di perfetto equilibrio tra i quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika, che arrivano al Mediolanum Forum di Assago con un concorrente ciascuno, rispettivamente gIANMARIA, Baltimora, Bengala Fire e Fellow.

X FACTOR 2021 - LE 3 MANCHE

La serata sarà divisa in 3 manche: al termine delle prime due, il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la gara, nella terza, lo scontro a due, il più votato sarà il vincitore di X Factor 2021.

La prima manche si svilupperà con i Duetti, e vedrà protagonisti i quattro finalisti affiancati ognuno dal proprio giudice: Emma e gIANMARIA proporranno “Sulla nostra relazione”, pezzo del 1978 del primissimo Vasco Rossi; Baltimora sarà accompagnato da Hell Raton per cantare “Otherside”, uno dei brani più noti, iconici e generazionali dei Red Hot Chili Peppers; Manuel Agnelli affiancherà i suoi Bengala Fire per “In Between Days”, primo estratto dal sesto – epocale – disco dei The Cure “The Head on the Door”; Fellow potrà invece cantare “Underwater” del suo artista preferito Mika potendo duettare proprio con lui, suo giudice.

La seconda sarà il Best Of, in cui i tre artisti rimasti in gara potranno esibirsi con un medley dei brani che hanno presentato durante queste settimane.

In questi giorni, Baltimora sta preparando il suo medley composto da “Un uomo che ti ama” di Lucio Battisti, “Parole di burro” di Carmen Consoli e “Turning Table” di Adele; i Bengala Fire stanno unendo il mash-up tra “Sunny Afternoon” dei The Kinks e “Chelsea Dagger” dei The Fratellis, “Making Plans for Nigel” degli XTC e “Girls & Boys” dei Blur; Fellow vuole spaziare da “Nemesis” di Benjamin Clementine ad “Anche Fragile” di Elisa fino a “Dog Days Are Over” di Florence + The Machine; gIANMARIA, invece, riassume il suo percorso a #XF2021 con “Rimmel” di Francesco De Gregori, “Jenny è pazza” di Vasco Rossi e “Io sto bene” dei CCCP.

L’ultima manche, la Finale, sarà dedicata ai brani originali dei due cantanti ancora in gioco tra i quali il pubblico sceglierà il vincitore di X Factor 2021. Sono le canzoni che gli artisti hanno presentato nel corso di queste settimane: “Altro” e “Baltimora” per Baltimora, “Valencia” e “Amaro mio” per i Bengala Fire; “Fire” e “Non farmi andare” per Fellow; “I Suicidi” e Senza Saliva” per gIANMARIA.

Tutti i brani originali, anche quelli degli altri cantanti arrivati ai Live di #XF2021, sono in X Factor Mixtape Vol. 2 (Sony Music Italy), disponibile al link https://xfactormixtapevol2.lnk.to/Various.

X FACTOR 2021 - I FINALISTI

Baltimora, all’anagrafe Edoardo Spinsante, fa parte del roster di Hell Raton ed è uno studente giovanissimo e un po’ nerd, dalla vocalità e dalla penna molto interessanti. Suona il pianoforte, la chitarra e mette mani anche sulla produzione. Ha fatto capire subito di puntare molto sui testi e sulla forza della parola: nelle selezioni ha proposto due suoi pezzi e “La ballata della moda” di Luigi Tenco. Nel corso dei Live Show ha portato brani di Carmen Consoli, Adele, Lucio Battisti, Morgan. In semifinale ha duettato con Fulminacci.



Bengala Fire, dal roster di Manuel Agnelli, sono Davide Bortoletto (Borto), Mattia Mariuzzo (Mario), Andrea Orsella (Orso), Alexander Puntel (Lex). Formano un gruppo dal forte richiamo brit-rock in cui ciascuno dei 4 ha le proprie influenze musicali: suonano insieme da circa 11 anni, si conoscono da quando erano piccoli e ad unirli c’è soprattutto l’amore sconfinato per il rock’n’roll. Ai Bootcamp hanno proposto “Television Mind” dei Fontaines D.C. conquistando anche i complimenti da parte della band irlandese. Nel corso di queste settimane, hanno portato - tra gli altri - cover di Interpol, Blur, The Kinks, The Fratellis, Per la semifinale hanno duettato con Motta.

20 anni, di Torino, Federico Castello in arte Fellow è un cameriere e cantautore dalla voce soul e dai capelli riccissimi. Scrive sia in italiano che in inglese, suona il pianoforte, è un cantante classico ma attuale. Si è presentato alle selezioni descrivendosi come grande fan di Mika, che poi lo ha voluto nel suo roster. Nel corso dei Live Show ha proposto cover - tra gli altri - di Harry Styles, Elisa, Coldplay, Florence + The Machine e Benjamin Clementine, quest’ultimo uno dei suoi cantautori di riferimento, con cui ha anche potuto duettare durante la semifinale.

Nel roster di Emma, gIANMARIA (all’anagrafe Gianmaria Volpato) sembra il ritratto della sua generazione: dall’aspetto curato e dai pensieri solidi, appare spesso sfuggente e introverso. Ha una visione del mondo abbastanza complessa che si riflette nella sua musica e nei suoi testi. Si è fatto notare fin dalle selezioni, poi nel corso dei Live Show è stato protagonista di un intenso viaggio nel grande cantautorato italiano, portando cover di CCCP, Vasco Rossi (che gli ha anche fatto i complimenti attraverso i social), Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Milva. In semifinale ha cantato con Samuele Bersani.

GLI OSPITI

Con il loro sound crudo, energico e distorto i Måneskin stanno riportando il rock'n'roll ai vertici delle classifiche internazionali in un perfetto mix con i gusti contemporanei. Victoria (basso), Damiano (voce), Thomas (chitarra) ed Ethan (batteria), tutti ventenni, hanno iniziato come buskers suonando per le strade di Roma nel 2015 e, nel giro di pochi anni, hanno conquistato tutto il mondo diventando fra i più popolari musicisti rock della nuova generazione. Contano attualmente oltre 3,7 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 38 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Super ospiti internazionali della finale di X Factor saranno i Coldplay, la band numero 1 al mondo che ha cambiato la storia della musica con all’attivo 868 milioni di album venduti e 844 milioni di streaming. Oltre 100 milioni di album venduti e 107 premi nella loro carriera. La band ha da poco pubblicato “Music of Spheres”, il loro nono album da studio entrato direttamente ai vertici delle classifiche di tutto il mondo e affermandosi come il primo album in UK a superare le 100.000 copie vendute in una settimana dal 2019.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Dicembre 2021, 00:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA