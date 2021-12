X Factor 2021: gIANMARIA secondo a sorpresa. Era il grande favorito per la vittoria

X Factor 2021: gIANMARIA secondo classificato a sorpresa. Dopo la debacle di Erio e la "benedizione" di Samuele Bersani per il cantante vicentino sembrava fatta e invece è stato "beffato" da Baltimora.

A sorpresa a vincere la finale di X Factor 2021 è Baltimora del roster di Hell Raton, mentre gIANMARIA arriva secondo.

Nel roster di Emma, gIANMARIA (all’anagrafe Gianmaria Volpato) sembra il ritratto della sua generazione: dall’aspetto curato e dai pensieri solidi, appare spesso sfuggente e introverso. Ha una visione del mondo abbastanza complessa che si riflette nella sua musica e nei suoi testi. Si è fatto notare fin dalle selezioni, poi nel corso dei Live Show è stato protagonista di un intenso viaggio nel grande cantautorato italiano, portando cover di CCCP, Vasco Rossi (che gli ha anche fatto i complimenti attraverso i social), Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Milva. In semifinale ha cantato con Samuele Bersani.

X FACTOR 2021 - IL TESTO DI GIANMARIA "I SUICIDI"

Sangue sopra i marciapiedi

Cadono dai grattacieli

I suicidi tutti in fila

Alla banca la mattina

Per poter lasciar qualcosa ai figli

E non fagli vivere la stessa vita

Sì la stessa vita

Sangue sopra i marciapiedi

Sono sopra i grattacieli

I suicidi tutti in fila

Pronti per farla finita

Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

E così egoista

Amami poco chiedeva Laura

Pagami il mutuo chiedeva Marco

Fammi vedere mia figlia in faccia lo diceva chi non aveva nient’altro

E chi è andato sul tetto per trovare il coraggio

Perché non riusciva a farlo dal proprio terrazzo

Sangue sopra il marciapiede

Perché Pietro si è buttato

Sua moglie è arrivata qualche istante dopo col suo nuovo fidanzato

Pietro non riusciva a sopportare a sopportarsi quando li seguiva il sabato

Anna, quant’è bella, gli occhi tristi e molta pazienza

Vive nell’ombra di sua madre a cui cura da un anno la sopravvivenza

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Dicembre 2021, 00:08

