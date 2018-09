X Factor 12, questa sera la prima puntata. Per Asia Argento spunta l'ipotesi Grande Fratello Vip

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questa sera sul'attesissima puntata diche come da tradizione partirà con le audizioni dove i giudiciselezioneranno i 12 talenti per il Live. Come anticiapto durante la conferenza stampa, per le prime sette puntate , già registrate - Asia Argento ci sarà, ma dalla prossima settimana dovremmo conoscere il nome del giudice che la sostituirà. Per l'attrice romana, però, le porte della tv potrebbero non essere chiuse definitivamente.Asia Argento potrebbe entrare nella casa del, provando a ricostruire la sua immagine dopo lo scandalo sessuale in cui è rimasta coinvolta. Sarebbe un clamoroso colpo di scena, che però viene visto come probabile dal reparto trading (l’unità che si occupa di valutare probabilità e rischi di una scommessa) della sigla britannica Stanleybet, che dà l'ipotesi a quota 2,50. Una valutazione significativa, come spiega Agipronews, tenuto conto che, ad esempio, viene pagato intorno a 2,00 il trionfo di Novak Djokovic allo US Open. L’edizione VIP del GF comincerà il prossimo 24 settembre e partirà con 14 concorrenti. Sono già noti i nomi di 12 di loro, restano aperte due caselle e una di queste, a sentire il bookmaker, potrebbe essere occupata proprio dalla poliedrica artista, appena fatta fuori da X-Factor. Evidentemente i traders britannici - data la dimensione internazionale dello scandalo che ha travolto l’Argento - avranno intercettato qualche gossip non ancora arrivato in Italia. Non resta che rimanere in attesa e sintonizzarsi con il padre di tutti i reality per scoprirlo.