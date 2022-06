U&D, Maria de Filippi vuole un naufrago dell'Isola dei famosi come tronista: di chi si tratta

Maria De Filippi è alla ricerca di un nuovo tronista per Uomini & Donne: la conduttrice del celebre dating show di Mediaset sembra aver puntato un personaggio diventato noto al pubblico durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e tornato a casa in anticipo. Ecco di chi si tratta. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications, Ufficio Stampa Amici; music: “Memories” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- U&D, cosa è successo tra Luca e Soraia dopo la scelta: il momento che i fan pensavano non arrivasse più

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Giugno 2022, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA