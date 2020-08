Gianni Sperti irriconoscibile, il nuovo look è di platino: «Non piace a tutti questo mio modo di essere...»

Ultimo aggiornamento: Sunday 2 August 2020, 19:28

Lo storico opinionista di Uomini e Donne si è tinto i capelli biondo platino. Una mossa improvvisa che ha giustificato su Instagram con il suo modo di essere e di voler vivere la vita. Mai noiosa e sempre in continuo mutamento., mi dicono - ha scritto sui social - Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi... amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita., mi rigenera. Probabilmente lo faccio quando voglio cancellare o meglio, dimenticare un passato scomodo come quello che abbiamo attraversato e non ancora superato. Quel pizzico di follia che mi accompagna da sempre e che mi fa sentire maledettamente vivo...libero!».E a giudicare dai commenti dei il nuovo look è approvatissimo: «Sei pazzesco», gli scrivono.