Morto Fabiano Vitucci, chi era l'ex corteggiatore di Uomini e Donne

Domenica 2 Giugno 2019, 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è morto giovanissimo, a soli 29 anni in un incidente stradale con la moto a, in Toscana. Ma chi era il giovaneFabiano aveva cercato di trovare l'amore in passato nei programmi di Maria De Filippi,partecipando in due diverse edizioni con differenti corteggiatrici.Prima aveva corteggiato Giorgia Lucini, in seguito Chiara Sammartino e poi Valentina Dallari. Quest'ultima disse di aver notato il ragazzo, che pur non amando i biondi Fabiano l'aveva colpita. Fu però una "storia" travagliata: la Dallari non accordò una scelta e alla fine il ragazzo decise di abbandonare il programma, specificando che non gli interessava la notorietà e che era lì solo per Valentina ma visto che non mostrava un effettivo interesse per lui aveva poco senso restare.Da allora sono passati 4 anni, in cui Fabiano aveva abbandonato la tv , lavorava per una multinazionale e aveva finalmente trovato la donna della sua vita, per la quale da qualche mese si era trasferito dalla sua Prato.