Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ISEO – “Smentisco categoricamente che andrò nel programma condotto da Maria De Filippi a cercare un compagno. I concorrenti sono lì da anni: se non trovano un uomo o una donna, che si facciano una domanda e si diano una risposta”. Nonostante gli annunci non ci sarà un ritorno di, vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello, sul trono di “”: “Sono state travisate le parole che ho detto nel corso di un'intervista – ha fatto sapere a “Nuovo” - lo non sono in cerca di fidanzati”.L’esperienza da Maria non le ha regalato l’amore (“Avevo un'altra età. E, se cercassi una persona, ora non andrei in tivù. Non rinnego nulla e mi ero divertita: mi piaceva quel ragazzo e lo scelsi alla settima puntata. Tra noi è durata soltanto un mese), e ora è single: “Sono sempre stata una persona solitaria e faccio fatica a innamorarmi. Non dico che non mi piaccia l'amore, ma non esco di casa con l'intenzione di trovare qualcuno”.Quest’anno era vicino a varcare la nuovo la porta rossa del GF: “Si, in quest’edizione. Avevo accettato, ma poi hanno cambiato idea perché non volevano più gli ex gieffini”.