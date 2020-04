Victoria Cabello: «Sono stata in quarantena quando avevo la malattia di Lyme, ma dicevano che avevo la sindrome premestruale»

Al Bano canta "Felicità" sotto alle finestre di medici e infermieri del Policlinico di Bari costretti a stare lontani dalle famiglie

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

parla della suadicendo però di averne già fatta una quando era affetta dalla. «La quarantena l’ho vissuta per un lungo periodo, stavolta però la sto trascorrendo stando bene fisicamente. E per me è già un traguardo», sono state queste le parole della ex iena in merito all'isolamento forzato dovuto alNella video intervista “Mezz’ora con il Corriere”, ha raccontato quello che ha vissuto circa un anno fa, quando si è ammalata della rara malattia ma nessuno riusciva a dare un nome a ciò che aveva. «Ad un certo punto ero impossibilitata persino a camminare. Avevo problemi sia a livello motorio che a livello cognitivo», ha spiegato, ricordando che la malattia l'ha tenuta lontana dalla tv per 3 anni.La diagnosi è arrivata solo dopo un anno e mezzo, ed «è stata la prova che non ero pazza». Molti, infatti, l'avevano accusata di essere solo depressa e a riguardo ha spiegato che ha capito, a seguito della sua disavventura, che esiste una distinzione di genere: «Se fossi stata un uomo non mi avrebbero dato della pazza, in sindrome premestruale o della depressa. Venivo costantemente liquidata, mi dicevano che era un problema psicologico. E invece era la malattia di Lyme».