Il bacio tra due infermieri in un reparto covid e il messaggio di speranza: «L'importante è che restiamo uniti»

Unall'interno di un. L'immagine di Ben Cayer, 46 anni, e Mindy Brock, 38 anni, dueanestesisti sposati, che lavorano insieme in un ospedale di Tampa, in Florida, si sono scambiati un gesto di affetto nel pieno dell'emergenza in corso negli Usa a causa del covid-19.I due, coperti con le tute, le mascherine e le maschere per gli occhi si sono abbracciati, guardati negli occhi e scambiati un bacio.. Loro come molti altri sanitari stanno combattendo giorno dopo giorno la lotta contro il virus mortale, ma la coppia ha voluto lanciare un messaggio positivo in questo momento buio.I due si sono incontrati nella scuola di anestesia per infermieri nel 2007 e si sono sposati nel 2015. Affrontano questa crisi: «L'importante è che restiamo uniti, ci sosteniamo l'un l'altro, io e Ben e l'umanità intera».