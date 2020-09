RaiRadio2 sull'onda delle novità: la radiovisione e le sigle di Calcutta

Da lunedì 28 settembre Rai Radio2 sarà visibile su Rai Play in video streaming: con 126 ore di video diretta a settimana, 28 programmi e 60 talent che si alterneranno ai microfoni e davanti alle telecamere, accese negli studi radiofonici. «Un nuovo punto di partenza – ha spiegato il direttore di Rai Radio, Roberto Sergio - Il percorso fatto è stato importante e per certi versi rivoluzionario che ci consente di guardare oggi a un futuro multimediale, fatto di produzioni audio-video». Un’altra novità è che Rai Radio è pronta per misurare gli ascolti con il meter, uno strumento a uso interno, per tarare al meglio i contenuti editoriali e non solo.



Il palinsesto di Radio 2 si fortifica con tante nuove voci e un talent per giovani cantautori. Entrano le voci, e i volti, di Francesca Fialdini, Riccardo Bocca, Debora Villa, Marco Lollobrigida, Ciccio Graziani e I Gemelli di Guidonia. Che vanno ad aggiungersi a Marco Presta e Antonello Dose, Luca Barbarossa, Andrea Perroni, Andrea Delogu, Lillo & Greg, Antonio Mezzancella, Tommaso Labate, Massimo Cervelli, Massimo Cirri, Maria Di Biase, Corrado Nuzzo, Mauro Casciari, Gino Castaldo, Ema Stokholma, Pino Strabioli, Marco Marzocca, Pino Insegno, Silvia Salemi, Edoardo Ferrario, e a tutti i conduttori che 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accendono Rai Radio2. Novità importante i nuovi jingle, le sigle del Gr, Meteo e Onda verde realizzate da Calcutta. «Abbiamo deciso di rinnovare il sound della rete», ha sottolineato il direttore di Radio2, Paola Marchesini, «e di affidare a Calcutta, un artista che amiamo molto e grande appassionato di radio, il pacchetto sonoro del canale».



Molte novità anche nell'offerta dei canali specializzati Isoradio, Radio Kids, Radio Live, Radio Techeté, Radio Tutta Italiana. Isoradio, pur rimanendo fedele alla sua mission di canale di infomobilità, si arricchisce di programmi e voci. In particolare, ricordiamo Maurizio Costanzo che continua con "Strada facendo", il talk sui "sentimenti in viaggio", e Roberto Poletti che conduce "Si riparte", il primo programma espressamente dedicato all'Italia che si rimette in moto, in tempi di coronavirus. Al via su Rai Radio Techetè la messa in onda della serie completa di "Alto gradimento", lo storico programma di Arbore e Boncompagni.

