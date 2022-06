Ilaria D'Amico, ritorno alla Rai con un nuovo format: ecco cosa farà

Il programma di Ilaria D'Amico si farà, eccome se si farà. Alla faccia delle fake news che erano circolate a riguardo. Il nuovo direttore dell'approfondimento, Antonio Di Bella, ha annunciato il ritorno in Rai dell'ex conduttrice di SkySport che a inizio carriera faceva parte della squadra di Renzo Arbore. Condurrà nel prossimo autunno, il giovedì in prima serata su Rai2, un format curato dall'ex Iena Alessandro Sortino, prendendo come collocazione l'eredità storica di Michele Santoro.

Lucia Annunziata su Rai3 andrà in onda fino alla fine di giugno e passerà l'estate in Ucraina come corrispondente speciale per diversi programmi, così si farà perdonare qualche espressione avventata pronunciata fuori onda. Si collegherà con Agorà Estate, Tg1 Mattina, con il nuovo programma Filorosso di Giorgio Zanchini e Roberta Rei, in onda da martedì 28 giugno dalle 21,20 al posto di Cartabianca che tornerà in autunno. Su Rai1 dal 3 ottobre in seconda serata Le grandi storie di cronaca di Giancarlo De Cataldo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 07:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA