Ascolti Tv di ieri 25 luglio 2019, le repliche di Don Matteo meglio a mezzogiorno che in prima serata

Venerdì 26 Luglio 2019, 11:47

. Su Rai1 Don Matteo 11 in replica registra una media di 2,2 milioni di spettatori pari al 14,9% di share. Non va dimenticato che il prete detective va in onda anche a mezzogiorno e tra l’altro ha uno share migliore (16%). Su Canale 5 Finalmente la Felicità sfiora i 2 milioni con l’11,6%. Su Rai2 Ricatto ad alta quota 6,7%. Su Italia 1 Chicago P.D. 6,6%. Su Rai3 Jackie 4,2%. Su Rete4 Le Crociate 4,4%. Su La7 In Onda 4,3%. Su Tv8 Tartarughe Ninja 1,8%, sul Nove Tutta La Verità 2%. Su Rai 4 LadyHawke 2,7%.Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè sfiora i 3 milioni (16,8%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 14,1%. Su Rai2 Tg2 Post 4,8%. Su Italia1 CSI 4,3%. Su Rai3 Vox Populi 4,8% e Un Posto al Sole 7,1%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 4,7% nella prima parte 5,5% nella seconda, su La7 In Onda 5,8%. Su Tv8 4 Ristoranti 3,7%. Sul Nove O’ Mare Mio 0,9%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena supera i 3 milioni di media (24%). Su Canale 5 Caduta Libera 17%. Al pomeriggio in crescita la Vita in Diretta Estate (vicina al 16%). In seconda serata Cose Nostre su Rai1 chiude intorno al 9% di share.